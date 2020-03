O América realizará, em parceria com a Campanha +Mina no Estádio, a 1ª edição da Roda de Conversa "Lugar de Mulher é no Estádio!". O evento, que tem inscrições gratuitas e é aberto às torcedores de todos os clubes, acontecerá na terça-feira, 10 de março, a partir das 19h30, na sede administrativa do Coelho.

A roda de conversa, segundo a assessoria de imprensa do América, "tem o objetivo de criar um ambiente inclusivo de debate entre torcedoras e amantes do futebol". Dentre os assuntos abordados, à crescente presença das mulheres nas arquibancadas, e discussões acerca de melhorias/soluções para tornar os estádios cada vez mais atrativos para a mulher.

O "Lugar de Mulher é no Estádio!" acontecerá em sintonia com o Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março.

“O enfrentamento ao assédio, à violência e à discriminação sofridos pela mulher no estádio promove um empoderamento que é capaz de transformar um espaço historicamente masculino em um ambiente de diversão e lazer, mais justo e sem distinção de gênero. Viemos para ficar”, afirma Adriana Ferreira, coordenadora da Campanha +Mina no Estádio.

Nesta primeira edição, duas convidadas estarão presentes no debate. A psicóloga Aparecida Mendes de Paiva, Mestre em Gestão Social, Educação e Desenvolvimento Local, e a delegada de polícia Elaine Matozinhos.

Serviço

Roda de Conversa “Lugar de Mulher é no Estádio!”

Data: terça-feira, 10 de março

Horário: 19h30

Local: Sede Administrativa do América (Piso G1 do Boulevard Shopping)

Inscrições: gratuitas neste link (vagas limitadas).