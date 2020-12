O América “chegou chegando” e agora se vê frente a frente com a Chapecoense e a possibilidade de assumir a liderança na Série B do Campeonato Brasileiro. Se vencer neste domingo (20), às 16h, no Independência, o time comandado por Lisca ultrapassa a Chape e passa a ostentar a melhor campanha da Segundona.

Com 56 pontos, dois a menos que o alviverde catarinense, o Coelho vem de quatro triunfos, enquanto o oponente, neste mesmo período, obteve duas vitórias e dois empates.

Atento às atuações da Chape nos últimos embates, Lisca traçou uma estratégia para conquistar o topo do torneio nacional neste domingo.

“A campanha deles (Chapecoense) é muito boa, e nós estamos chegando, não deixando desgarrar. Vamos dizer que a Chape está puxando o processo, e nós estamos ali atrás. Um confronto direto, e o primeiro jogo lá foi muito parelho (empate em 0 a 0, no turno, na Arena Condá). Lá tem meu ‘filho’ Alan Ruschel; é um time muito versátil, e vamos ter que jogar muita bola", destacou o comandante americano.

Apesar de frisar que o objetivo principal é obter uma vaga para a Série A do Brasileiro, Lisca, obviamente, também visa ao título. “É um plus a mais ser campeão, mas pensamos no acesso, fazer 63 ou 64 pontos o mais rápido possível. Chegar é uma coisa, terminar o serviço é outra. Como na Fórmula 1: encostar é uma coisa, ultrapassar e ganhar corrida é diferente", comentou.

Depois deste embate, o América terá pela frente o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, na quarta-feira (23), às 21h30, ante o Palmeiras, em São Paulo.

AMÉRICA X CHAPECOENSE

Motivo: 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Data: 20 de dezembro de 2020 (domingo)

Horário: 16h

Estádio: Independência

Cidade: Belo Horizonte

Arbitragem: Edina Alves Batista, auxiliada por Anderson José de Moraes Coelho e Alex Ang Ribeiro, todos paulistas

Transmissão: Globo, Premiere e SporTV

AMÉRICA

Matheus Cavichioli; Daniel Borges, Messias, Anderson e João Paulo; Sabino (Juninho), Geovane (Alê) e Marcelo Toscano; Ademir, Felipe Azevedo e Rodolfo

Técnico: Lisca

CHAPECOENSE

João Ricardo; Matheus Ribeiro, Joilson, Derlan e Alan Ruschel; Willian Oliveira, Ronei e Denner; Anselmo Ramon, Aylon e Perotti

Técnico: Umberto Louzer