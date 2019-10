A impressionante sequência de 12 partidas de invencibilidade do América na Série B do Brasileiro chegou ao fim sábado, diante do Coritiba, na capital paranaense.

Algo normal, que não compromete a luta do Coelho para estar entre os quatro primeiros e, assim, retornar à elite em 2020. Na matemática da equipe, uma vitória hoje, às 19h15, no Independência, tem importância redobrada, considerando o adversário. O CRB-AL é o quarto na classificação e segurá-lo significa não só igualar a pontuação, como frear um adversário direto.

Caso some os três pontos, a equipe de Felipe Conceição alcança, ainda que provisoriamente, sua melhor posição no campeonato: o quinto lugar. O treinador americano espera que o time mantenha a capacidade de render bem mesmo mudado. Desta vez, será obrigado a mexer na zaga.

Já sem Paulão, que foi para o Fortaleza, ele perdeu Pedrão, que veio emprestado pelo Palmeiras, com estiramento na coxa. O jovem Lucas Kal é a opção para formar dupla com Ricardo Silva, capitão do time, que antecipa a postura a ser adotada no Horto. “Há tempos levamos cada jogo como uma decisão. Foi assim que saímos da zona do rebaixamento, chegamos ao meio da tabela e agora pensamos no G-4. Sempre acreditados que poderíamos alçar voos maiores. Se mantivermos esse trabalho temos grandes chances de continuar na busca pelos objetivos do clube”. Zé Ricardo pode voltar ao meio, enquanto o mistério entre Diogo Ferreira e Felipe Azevedo será levado para o vestiário.

No turno, o América venceu no Rei Pelé por 3 a 1, ainda sob o comando de Maurício Barbieri. Foi a primeira vitória na competição.

Confiança

O time alagoano também vem de tropeço – ficou no 1 a 1 com o vice-lanterna São Bento-SP, em Maceió. Mesmo conscientes da força do Coelho, os jogadores falam em buscar a vitória.

O técnico Marcelo Chamusca não conta com o zagueiro Victor Ramos, suspenso. Em seu lugar, escala Edson Henrique. No meio, Ferrugem deve começar jogando, enquanto Élton é o favorito para a vaga de Felipe Ferreira, que se transferiu para o Vasco.

América x CRB-AL

Série B do Brasileiro – 26ª rodada

América

Aírton; Leandro Silva, Lucas Kal, Ricardo Silva e João Paulo; Juninho, Zé Ricardo (Flávio), Willian Maranhão e Matheusinho; Diego Ferreira (Felipe Azevedo) e Júnior Viçosa. Técnico: Felipe Conceição

CRB-AL

Vinícius; Daniel Borges, Wellington Carvalho, Edson Henrique e Igor; Claudinei, Lucas Abreu, Ferrugem e Elton; Alisson Farias e Léo Ceará

Técnico: Marcelo Chamusca

Horário: 19h15

Local: Independência

Arbitragem: Alexandre Vargas Tavares de Jesus, auxiliado por Gabriel Conti de Viana e Thiago Gomes Magalhães (todos do RJ).

Transmissão: Premiere