Para escrever uma história diferente na Série B do Campeonato Brasileiro deste ano o América quer embalar na competição. Para somar a segunda vitória seguida, o Coelho vai para cima do Cuiabá, nesta terça-feira, às 21h30, no Independência, para se manter na parte de cima da tabela de classificação.

O técnico Lisca, que na véspera da partida ainda tinha problemas de ordem física e médica, deve repetir contra o Cuiabá a mesma equipe que venceu a Ponte Preta na estreia da Divisão de Acesso do futebol nacional.

O treinador americano, que não divulgou o time de forma antecipada, terá o desfalque certo do meia-atacante Ademir. O jogador sofreu lesão na parte posterior da coxa esquerda na final do Campeonato Mineiro e ficará fora de combate por quatro semanas. E há ainda outras indefinições, como por exemplo, o lateral-esquerdo Sávio, que ficou fora da estreia contra a Macaca por desconforto na coxa direita, e o atacante Rodolfo, em transição física.

Sávio até participou do treino da última segunda-feira, mas Lisca não deu pistas sobre levar o lateral para o jogo.

Na lateral direita quem pode pintar é Leandro Silva, que foi banco contra a Ponte ao perder a vaga para Diego Ferreira.

Forte como visitante na Série B desde o ano passado (15 jogos e 64,4% de aproveitamento), o América tentará mostrar força também em seus domínios. Na última vez que atuou no Independência perdeu de goleada para o Atlético e ficou fora da final do Campeonato Mineiro.

Cuiabá

Após estrear com um empate sem gols diante do Brasil de Pelotas, o Cuiabá tentará surpreender o América jogando fora de casa.

O técnico Marcelo Chamusca precisou esperar testes da Covid-19 do elenco para definir a escalação titular. Entretanto, o time que enfrentará o América deve ser o mesmo da estreia contra os gaúchos de Pelotas.

Lucas Ramon, novo contratado do Cuiabá, está fora do jogo. A comissão técnica preferiu dar mais condição física para o lateral-direito, ex-Coritiba, antes de relacioná-lo para as partidas.

AMÉRICA X CUIABÁ



Motivo: 2ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Local: independência (BH)

Horário: 21h30

Árbitro: Léo Simão Holanda (CE)

Auxiliares: Cleberson do Nascimento Leite (CE) e Eleutério Felipe Marques Junior (CE)

Transmissão: Premiere

AMÉRICA - Airton; Diego Ferreira (Leandro Silva), Messias, Eduardo Bauermann e João Paulo; Zé Ricardo e Juninho; Matheusinho, Alê e Felipe Augusto; Vitão. Técnico: Lisca

CUIABÁ - João Carlos; Hayner, Everton Sena, Anderson Conceição e Romário; Auremir, Yago, Rafael Gava e Elvis; Felipe Marques e Jenison. Técnico: Marcelo Chamusca