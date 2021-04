Se alcançar o topo da classificação do Campeonato Mineiro não vem sendo possível, já que o Atlético não está dando brechas, o América tenta, no mínimo, sacramentar a vice-liderança até o fim da primeira fase. Para dar mais um passo importante neste objetivo, o Alviverde busca sua sexta vitória no Estadual, nesta quinta-feira (8), às 17h30, contra o Patrocinense, no Independência.

Um triunfo faria o Coelho passar mais uma rodada sem risco algum de perder a posição, já que não seria alcançado por nenhuma equipe na nona jornada. E, obviamente, manteria os três pontos de distância para o Galo.

Além disso, o Alviverde defenderá uma escrita nesta quinta-feira, de nunca ter perdido para o Patrocinense. Os dois times se enfrentaram cinco vezes, sendo quatro vitórias do América e um empate.

Por sua vez, o clube de Patrocínio tenta surpreender o adversário no Horto para tentar melhorar sua situação na parte de baixo da tabela – atualmente, detém oito pontos.

A FICHA DO JOGO

AMÉRICA

Matheus Cavichioli; Diego Ferreira, Eduardo Bauermann, Anderson e João Paulo; Zé Ricardo, Juninho e Alê; Ademir, Marcelo Toscano e Rodolfo. Técnico: Lisca

PATROCINENSE

Edson; Ferrugem, Alisson, Breno César e Jhonathan Moc; Maycon Lucas, Wisley e Íkaro; Carara, Wallace Lima e Jeam. Técnico: Paulista

DATA: 8 de abril de 2021

HORÁRIO: 17h30

ESTÁDIO: Independência

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 8ª rodada do Módulo I do Campeonato Mineiro

ARBITRAGEM: Antônio Márcio Teixeira, auxiliado por Marconi Helbert Vieira e Magno Arantes Lira

TRANSMISSÃO: Premiere