Alívio após a vitória magra, por 1 a 0, sobre o CSA, fora de casa; atenção redobrada e responsabilidade para um confronto direto com o Sampaio Corrêa. Este é o resumo do dia a dia do América desde sábado (5) até esta terça-feira (8), quando o time alviverde receberá os maranhenses, às 19h15, no Independência, pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O duelo vale a vice-liderança da competição. O posto está sob a jurisdição do Coelho, dono de 47 pontos na classificação. Com três a menos, o Sampaio Corrêa precisaria ganhar para tomar a posição dos mineiros. Isso porque os visitantes igualariam em pontos, mas superariam no número de triunfos (hoje, cada um tem 13 vitórias).

Para garantir o segundo lugar nesta rodada, o time comandado por Lisca pode até empatar. Mas não se trata do resultado que o América busca. Caso supere o Sampaio, além de colocar seis pontos de vantagem sobre o atual terceiro colocado, o alviverde pode colar na líder Chapecoense (51 pontos) e encaminhar seu acesso rumo à Série A.

"Temos que ser mais assertivos nas finalizações. Seguimos fortes para dois jogos em casa e fazer o dever de casa para estarmos bem na tabela", afirmou o volante Juninho, após o 1 a 0 em cima do CSA.

Ele se refere, além do desafio contra o Sampaio, à partida seguinte, ante o Paraná, no sábado (12), às 19h, também no Independência. Em outras palavras, vencer esses dois oponentes daria ainda mais tranquilidade ao alviverde na briga por um lugar na elite nacional.

O América, de Lisca, busca sua 14ª vitória na Série B do Brasileiro

AMÉRICA X SAMPAIO CORRÊA

Motivo: 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Data: 8/12/2020 (terça-feira)

Horário: 19h15

Estádio: Independência

Cidade: Belo Horizonte

Arbitragem: Thiago Luis Scarascati, auxiliado por Daniel Luis Marques e Evandro de Melo Lima, todos paulistas

Transmissão: Premiere

AMÉRICA

Matheus Cavichioli; Daniel Borges, Messias, Anderson e João Paulo; Flávio, Juninho e Alê; Ademir, Felipe Azevedo e Rodolfo

Técnico: Lisca

SAMPAIO CORRÊA

Gustavo; Luís Gustavo, Flávio Boaventura, Daniel Felipe e Marlon; Léo Costa (André Luíz), Vinícius Kiss e Marcinho; Roney, Diego Tavares e Caio Dantas

Técnico: Léo Condé