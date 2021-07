Das dez partidas válidas pela 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, nove foram realizadas nesse fim de semana. E nenhum dos resultados foi capaz de empurrar o América de volta para a zona de rebaixamento da competição. Mas para se manter fora do Z-4, ao término da jornada, o Coelho precisa fazer sua parte, nesta segunda-feira (19), às 20h, em um confronto direto com o Sport, no Independência.

Apenas dois pontos separam o Alviverde, 16° colocado, do Leão, e um empate já seria o suficiente para os mineiros continuarem à frente dos pernambucanos na classificação. No entanto, a vitória é o único resultado considerado positivo, uma vez que a meta da equipe comandada pelo técnico Vagner Mancini é se afastar da turma da degola.

Sequência

Depois de uma série de quatro partidas de invencibilidade – empates com Juventude e Internacional, ambos no Horto, e triunfos sobre Bahia, em Salvador, e Santos, em Belo Horizonte –, o América perdeu para o Fortaleza, na capital cearense, e o Atlético, como mandante.

A situação do Sport é bem pior. O time de Recife vai para o embate com o Coelho bastante pressionado, pois está há sete jogos sem ganhar. O último resultado positivo foi a vitória por 1 a 0 para cima do Grêmio, em 17 de junho. Depois disso, perdeu para Juventude, Corinthians, Palmeiras e Fluminense e empatou com Cuiabá, Santos e Atlético-GO.

Semana cheia

Os dois times tiveram uma semana inteira para trabalhar, visando a este “duelo de seis pontos”. O lateral-direito Eduardo aponta esse período de atividades como fundamental para o time alviverde na sequência da competição.

“É sempre bom ter uma semana para descansar e treinar mais. O Mancini chegou há pouco tempo, precisava dessa semana para implantar realmente as ideias e o jeito que gosta de trabalhar. Temos assimilado mesmo com pouco tempo, e essa semana foi de suma importância para nos prepararmos para o jogo e enfrentarmos o adversário com muito mais força e confiança”, disse.

FICHA TÉCNICA

DATA: 19 de julho de 2021 (segunda-feira)

HORÁRIO: 20h

ESTÁDIO: Independência

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 12ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Vinicius Gomes do Amaral, auxiliado por Jorge Eduardo Bernardi e Andre da Silva Bitencourt, todos do Rio Grande do Sul

VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ)

TRANSMISSÃO: Premiere