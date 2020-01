Jogador mais talentoso do elenco do América, Matheusinho vem despertando interesse de outros clubes brasileiros. Neste início de ano, dois clubes cearenses tentaram tirar a joia alviverde de Belo Horizonte, mas não obtiveram êxito.

A diretoria do Coelho informou, por meio de sua assessoria, que recebeu ofertas do Ceará e do Fortaleza pelo jogador, nesta semana. No entanto, segundo comunicado oficial, os valores não agradaram, e as conversas já foram encerradas.

O atleta segue treinando com o restante do elenco, no CT Lanna Drumond, onde acontece a pré-temporada do América.

Promissor e tratado como joia desde a base, o meia-atacante teve em 2019 o melhor ano de sua carreira, até agora. O atleta de 21 anos foi um dos grandes nomes da recuperação da equipe na Série B do Cruzeiro, que quase culminou no acesso para a divisão de elite do futebol nacional.

Após conviver com graves lesões desde que subiu para o time principal, Matheusinho teve uma temporada regular no ano passado. Com a camisa americana, ele disputou 45 partidas e marcou nove gols.

*Sob supervisão de Thiago Prata