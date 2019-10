O América anunciou, na tarde desta segunda-feira (28), a renovação de contrato com o lateral-esquerdo João Paulo.

De acordo com a assessoria de comunicação do Coelho, o vínculo do jogador, que se encerraria no final da temporada, foi ampliado até dezembro de 2020.

Contratado no início de 2019, o experiente jogador, de 33 anos, foi titular em 44 dos 47 jogos que o Alviverde disputou neste ano. Pelo América, o lateral marcou três gols e contribuiu com nove assistências.

Após assinar o novo contrato, o jogador fez questão de elogiar o clube.

“A minha felicidade é imensa. Era um desejo do meu coração permanecer no América. Quando cheguei aqui, me disseram que era um Clube muito família, que abraçada todo mundo. E não foi diferente comigo, me sinto muito em casa. Espero que possamos colher bons frutos no fim de 2019 e, para o próximo ano, espero ajudar o América a crescer ainda mais. Agradeço ao Clube e espero que o torcedor possa nos incentivar nas caminhadas que virão”, completou o lateral, em enstrevista ao site oficial do clube.

Base mantida

Mesmo ainda sem saber qual divisão vai disputar na próxima temporada, o Coelho tem garantido a permanência de 12 jogadores para o ano que vem.

Com isso, o técnico Felipe Conceição – que também renovou o contrato até o final do ano que vem – vai ter garantida a espinha dorsal do time que faz boa campanha neste Série B.

Do time considerado titular, tem vínculo pelo menos até dezembro de 2020, além de João Paulo, o goleiro Airton, o lateral-direito Leandro Silva, os volantes Zé Ricardo e Juninho e o meia Matheusinho.

Peças importantes no esquema de Conceição, sendo frequentemente usados nos jogos, o volante Flávio e o atacante Felipe Azevedo também tem contratos longos com o Alviverde.

Menos utilizados pelo comandante, oscilando entre a titularidade e a reserva na temporada, o goleiro Jori e os atacante Ademir, Jonatas Belusso e Marcelo Toscano têm acordos com o Coelho até dezembro do ano que vem.

Confira a lista dos jogadores que têm contrato com o Coelho para 2020:

Airton - dezembro/2021

Jori - junho/2023

Leandro Silva - dezembro/2020

João Paulo – dezembro/2020

Juninho - dezembro/2020

Zé Ricardo - dezembro/2022

Flávio – dezembro/2021

Felipe Azevedo - dezembro/2020

Matheusinho - dezembro/2021

Ademir - dezembro/2020

Jonatas Belusso - dezembro/2020

Marcelo Toscano - dezembro/2020