Planejamento. Em meio à luta pelo acesso à elite do futebol brasileiro, a diretoria do América trabalha para garantir os principais jogadores do time para a próxima temporada.

Nesta quinta-feira (24), o Coelho anunciou as renovações de Airton e Leandro Silva. O goleiro, que chegou ao Alviverde em abril, prorrogou o vínculo até dezembro de 2021.

Já o lateral-direito estendeu o contrato até dezembro de 2020.

Com a renovação dos dois jogadores, o América, mesmo sem saber qual divisão vai disputar na próxima temporada, têm garantida a permanência de 11 jogadores para o ano que vem.

Com isso, o técnico Felipe Conceição – que também renovou o contrato até o final do ano que vem – vai ter garantida a espinha dorsal do time que faz boa campanha neste Série B.

Do time considerado titular, tem vínculo pelo menos até dezembro de 2020, além de Airton e Leandro, os volantes Zé Ricardo e Juninho e o meia Matheusinho.

Peças importantes no esquema de Conceição, sendo frequentemente usados nos jogos, o volante Flávio e o atacante Felipe Azevedo também tem contratos longos com o Alviverde.

Menos utilizados pelo comandante, oscilando entre a titularidade e a reserva na temporada, o goleiro Jori e os atacante Ademir, Jonatas Belusso e Marcelo Toscano têm acordos com o Coelho até dezembro do ano que vem.

Confira a lista dos jogadores que têm contrato com o Coelho para 2020:

Airton - dezembro/2021

Jori - junho/2023

Leandro Silva - dezembro/2020

Juninho - dezembro/2020

Zé Ricardo - dezembro/2022

Flávio – dezembro/2021

Felipe Azevedo - dezembro/2020

Matheusinho - dezembro/2021

Ademir - dezembro/2020

Jonatas Belusso - dezembro/2020

Marcelo Toscano - dezembro/2020