O América anunciou, nesta segunda-feira (27), mais uma renovação de contrato. Desta vez, o vínculo prorrogado foi do lateral-esquerdo João Paulo, que encerrou a última temporada como reserva de Marlon no time comandado por Marquinhos Santos.

João Paulo permanecerá no Coelho até o fim de 2022. Esta será a quarta temporada consecutiva do lateral, de 35 anos, no clube.

João Paulo disputou 17 jogos na última Série A e marcou um gol pelo América

Antes dele, o América já havia anunciado também as renovações de contrato do goleiro Cavichioli, do lateral-direito Patric, do volante Juninho e do atacante Felipe Azevedo, além de adquirir direitos econômicos do lateral-esquerdo Marlon.

