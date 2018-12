O América anunciou, nesse domingo (23), a renovação do contrato do goleiro Fernando Leal. O vínculo do jogador, que se encerraria no final desse ano, foi estendido até dezembro de 2019.

Leal chegou ao América em 2014, e tem 24 partidas pelo clube, com 12 vitórias, 10 empates e duas derrotas. Nessa temporada, o goleiro entrou em campo apenas uma vez com a camisa alviverde.

Pelo clube, o experiente jogador de 37 anos conquistou o título do Campeonato Mineiro de 2016, do Campeonato Brasileiro da Série B de 2017, e fez parte do elenco que conquistou o acesso à Série A, em 2015.

Com a provável saída de João Ricardo, titular da equipe nos últimos anos, e que ainda não chegou a um acordo para a renovação de contrato com a diretoria, além de estar na mira de equipes da primeira divisão do Brasileiro, Fernando Leal deve ser o titular da meta americana no ano que vem.

Apesar de ter disputado poucas partidas desde que chegou ao Coelho, Leal conta com a confiança da diretoria e do técnico Givanildo Oliveira, com quem já trabalhou anteriormente no próprio América.

As outras opções para a posição são os jovens Jori e Glauco, formados no clube, e que também receberam oportunidades em 2018.