O América anunciou, nesta segunda-feira (22), a rescisão de contrato do goleiro Glauco. Segundo a assessoria de comunicação do clube, as partes chegaram a um acordo amigável, e o Coelho manteve um percentual, não divulgado, dos direitos econômicos do jogador, já se resguardando para futuras negociações.

Aos 24 anos, Glauco foi revelado nas categorias de base do América, sendo promovido ao time profissional em 2016.

Pelo time de cima, o goleiro fez sete partidas, conquistando os títulos do Campeonato Mineiro de 2016 e do Campeonato Brasileiro da Série B. O último jogo do arqueiro pelo Coelho foi no dia 20 de março, no empate em 2 a 2 com o Guarani, pela 11ª rodada do Campeonato Mineiro.

Para a posição, o técnico Givanildo Oliveira conta com o experiente Fernando Leal, que foi titular durante o Mineiro, o recém-contratado Airton, e os jovens Jori e Elzo.

A estreia da equipe alviverde na Série B é nesta sexta-feira, às 19h15, contra o Operário-PR, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa.