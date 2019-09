Um dos principais responsáveis pela recuperação do América no na Série B, o técnico Felipe Conceição tem dois grandes desafios nesta semana, sendo um dentro e outro fora de campo. Nas quatro linhas, o comandante alviverde prepara o time para o duelo com o Brasil de Pelotas, amanhã, às 20h30, no Independência, pela 24ª rodada.

Com 32, pontos, o Coelho, que está invicto há onze jogos, está na 10ª colocação, a quatro pontos do CRB, quarto colocado. No entanto, antes do confronto com a equipe gaúcha, Conceição tem que resolver uma situação delicada, que envolve um dos principais jogadores do América na temporada.

Titular em 37 dos 39 jogos do Coelho no ano, o zagueiro Paulão ficou de fora do duelo com o Sport, que terminou com a vitória do Alviverde, por 2 a 1, na Ilha do Retiro, na última sexta-feira. Ele sequer integrou a delegação, no Recife.

Na ocasião, o América não divulgou o motivo da ausência do zagueiro. Já após o confronto, em entrevista coletiva, o treinador revelou que houve um problema com o jogador, mas manteve o mistério sobre o real motivo que afastou o Caveirão do jogo contra o time pernambucano.

“Um assunto interno. Lógico que houve alguma coisa, senão estaria aqui com a gente. É um assunto que vamos resolver na próxima semana”, afirmou Conceição.

A assessoria de comunicação do Coelho não confirma, mas a expectativa é de que uma reunião entre o treinador, o defensor e membros da diretoria seja realizada, nesta segunda (22), para definir o futuro de Paulão no América.