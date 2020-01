O América está próximo de anunciar Lisca Doido como seu novo treinador. Com passagens por vários clubes do Brasil e conhecido por seu modo peculiar de trabalhar e viver o dia a dia do clube que comanda, o técnico chega ao Coelho após Felipe Conceição aceitar uma proposta para dirigir o Red Bull Bragantino.

Como antecipado pelo jornalista Léo Gomide, o provável comandante do alviverde já está em Belo Horizonte e deve acertar detalhes junto à diretoria americana antes de ser anunciado oficialmente.

Em contato pelo pela reportagem do Hoje em Dia na manhã desta quinta-feira, Lisca confirmou que era um dos nomes em pauta para assumir o Coelho, mas disse que havia outro técnico na disputa.

"Estou cotado com mais um nome em pauta. Vamos ver se o clube vai optar pelo meu trabalho, Já comuniquei que gostaria de ir", respondeu o treinador.

O técnico de 47 anos tem grande experiência na Série B, competição mais importante do calendário americano. Nascido em Porto Alegre, ele começou sua careira nas categorias de base do Internacional, passando posteriormente pelas divisões inferiores de outros gigantes do futebol brasileiro, como São Paulo, Fluminense e Grêmio.

*Hugo Lobão suob supervisão de Henrique André