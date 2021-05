O América se manifestou, na tarde desta segunda-feira (10), em relação às imagens e o áudio veiculados dentro do vestiário do clube, após a vitória por 3 a 1 sobre o Cruzeiro, nesse domingo (9), no Independência, no jogo de volta da semifinal do Campeonato Mineiro.

Uma câmera da TV Globo registrou o momento em que o técnico Lisca, que acompanhou as partidas de um camarote por estar suspenso, entoava a frase “1,2,3, Conceição é meu freguês”, fazendo referência ao técnico da Raposa.

Por meio de nota, o Coelho afirmou que às filmagens feitas e divulgadas não tiveram a autorização do clube, e que houve invasão à privacidade do local e dos que estavam presentes no momento do registro (confira o comunicado abaixo).

O triunfo nesse domingo selou a classificação do Alviverde à final do Campeonato Mineiro, para enfrentar o Atlético nos dois próximos fins de semana.

Em 2021, além da vitória no no segundo jogo da semi do Mineiro, Lisca levou a melhor sobre Conceição mais duas vezes no Estadual, e em outra oportunidade, pela Série B, quando o atual comandante da Raposa dirigia o Guarani.

Confira a nota emitida pelo América

O América Futebol Clube manifesta sua total insatisfação às filmagens feitas e divulgadas logo após a vitória sobre o Cruzeiro-MG no último domingo, captando cenas de dentro do vestiário do América sem a devida autorização do Clube, invadindo a privacidade do local e dos que ali estavam comemorando a vitória em um ambiente privado e exclusivo.

