O América voltou à Série A do Campeonato Brasileiro depois de três anos com uma derrota amarga. Pela primeira rodada da edição 2021, o time foi derrotado pelo Athletico-PR por 1 a 0, neste domingo (30), na Arena da Baixada, em Curitiba, com o time paranaense chegando ao gol da vitória aos 41 minutos do segundo tempo.

E o gol do Furacão ainda foi meio sem querer, pois a impressão é de que Carlos Eduardo tentou cruzar a bola para o centroavante Matheus Babi, mas acabou engando Matheus Cavichioli, destaque americano no confronto com boas defesas.

A partida marcou a estreia do lateral-esquerdo Alan Ruschel com a camisa do América. Ele chegou ao clube numa troca com o Cruzeiro pelo volante Flávio, que foi para a Toca da Raposa II até o final da temporada.

O Coelho busca a reabilitação no Brasileirão no próximo domingo (6), quando recebe o Corinthians, às 16h, no Independência. Antes, também no seu estádio, o time do técnico Lisca estreia na terceira fase da Copa do Brasil recebendo o Criciúma-SC, na próxima quarta-feira (2), às 21h30.

A FICHA DO JOGO

ATHLETICO-PR 1

Santos; Khellven (Marcinho), Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner Vinícius; Richard, Christian (Léo Cittadini) e Jadson (Carlos Eduardo); Vitinho (Terans), Nikão e Renato Kayzer (Matheus Babi). Técnico: António Oliveira

AMÉRICA 0

Matheus Cavichioli; Diego Ferreira, Anderson Jesus, Eduardo Bauermann e Marlon (Alan Ruschel); Zé Ricardo, Juninho, Alê e Bruno Nazário (Geovane), Felipe Azevedo (Ramon) e Rodolfo (Ademir). Técnico: Lisca

DATA: 30 de maio de 2021

ESTÁDIO: Arena da Baixada

CIDADE: Curitiba

MOTIVO: 1ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

GOL: Carlos Eduardo, aos 41 minutos do segundo tempo

ARBITRAGEM: Jefferson Ferreira de Moraes, auxiliado por Fabrício Vilarinho da Silva e Cristhian Passos Sorence, todos de Goiás

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

CARTÃO AMARELO: Nikão (Athletico-PR); Anderson Jesus e Zé Ricardo (América)