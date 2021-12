Antes do jogo no Independência, foi respeitado um minuto de silêncio em homenagem às 71 vítimas da tragédia do avião que levava a delegação da Chapecoense em 2016, na Colômbia. Dentro de campo, o América venceu a Chape, por 3 a 0, nesta terça-feira (30), resultado dedicado a Alan Ruschel, um dos sobreviventes daquele triste episódio, que completou cinco anos nessa segunda-feira (29).

O triunfo do Alviverde mineiro foi construído com dois gols de Ademir, aos 42 minutos do primeiro tempo e aos 24 do segundo, de pênalti, e um de Fabrício Daniel, aos 13 da segunda etapa. Antes das bolas nas redes, o goleiro Matheus Cavichioli defendeu uma penalidade de Mike, na marca dos 32 minutos iniciais.

Com a vitória, o Coelho chegou ao G-8 do Campeonato Brasileiro. Ou seja, está na zona de clubes classificados à Libertadores: a equipe mineira está em oitavo lugar, com 49 pontos.

E o próximo duelo será importantíssimo na briga por uma vaga na maior competição sul-americana de clubes. Trata-se de um confronto direto com o Ceará, atual nono colocado, com a mesma pontuação do América e que perdeu para o Flamengo, por 2 a 1, no Maracanã, também nesta terça-feira. O jogo será realizado neste domingo (5), às 19h, no Castelão, pela 37ª rodada.

Campanha

Neste Campeonato Brasileiro, o Coelho soma 12 vitórias, 13 empates,11 derrotas, 39 gols marcados e 37 tentos sofridos.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA 3 X 0 CHAPECOENSE

AMÉRICA

Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann (Anderson), Ricardo Silva e Marlon (Toscano); Lucas Kal, Juninho e Alê (Juninho Valoura); Ademir, Fabrício Daniel (Rodolfo) e Felipe Azevedo (Alan Ruschel)

Técnico: Marquinhos Santos

CHAPECOENSE

João Paulo; Ezequiel, Joílson, Ignácio e Busanello; Ronei, Lima (Perotti) e Moisés (Renê Júnior); Mike (Caio Nunes), Henrique Almeida (Marquinho) e Bruno Silva (Geuvânio)

Técnico: Felipe Endres

DATA: 30 de novembro de 2021 (terça-feira)

LOCAL: Independência

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Luiz Flávio de Oliveira (FIFA), auxiliado por Neuza Inês Back (FIFA) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa. Trio de São Paulo

VAR: Leone Carvalho Rocha (GO)

CARTÕES AMARELOS: Ricardo Silva, Alê (América); Moisés, Busanello (Chapecoense)

GOLS: Ademir aos 42 minutos do primeiro tempo; Fabrício Daniel aos 13 e Ademir aos 24 do segundo tempo

PÚBLICO: 2.043

RENDA: R$ 22.527,50