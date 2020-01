Um gol do atacante Rodolfo, no segundo tempo, rendeu ao América sua primeira vitória no Campeonato Mineiro. Na noite desta quarta-feira (29), o alviverde bateu o lanterna Tupynambás, em Juiz de Fora, pela terceira rodada da competição. Invicto (um triunfo e um empate), com quatro pontos e um jogo a menos, o Coelho encostou no G-4.

O próximo compromisso dos americanos será neste sábado (1), às 16h, diante do Uberlândia, no Independência. Já o Tupynambás encara o Cruzeiro, novamente em casa, no domingo (2), às 19h.

O jogo

O Tupynambás teve que fazer uma mudança logo aos 17 minutos. Por conta de dores na coxa esquerda, o experiente atacante Ademílson deixou o campo de jogo para a entrada de Yago Caju.

De emoção no primeiro tempo, teve uma cabeçada de Diego Augusto, do time da casa, e uma chance incrível desperdiçada por Felipe Augusto do Coelho.

Já na segunda etapa, o cenário mudou. Aos 7 minutos, Rodolfo abriu o placar para o alviverde, após boa jogada de Matheusinho.

O time da capital continuou em cima e criou outras oportunidades, com Alê e Matheusinho. O oponente também assustou com Caju e Ygor, mas não conseguiu o empate. Melhor para o América: 1 a 0.