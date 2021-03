Em partida que valia a liderança do Campeonato Mineiro, o América superou o Athletic, por 1 a 0, nesta quarta-feira (3), no Mário Helênio, em Juiz de Fora, e chegou à sua segunda vitória nas duas primeiras rodadas do Estadual. Com isso, o Coelho dorme na ponta da competição, torcendo nesta quinta (4) por um tropeço do Atlético, diante do Tombense, em Tombos, para se manter no topo.

O gol do Coelho foi marcado pelo atacante Rodolfo, aos 31 minutos do segundo tempo. Após uma cobrança de escanteio, Anderson desviou, e o avante mandou para as redes, garantindo mais três pontos ao time de Lisca.

O duelo marcou também a estreia de Loco Abreu com a camisa do Athletic. O uruguaio atuou até os 20 minutos da etapa complementar.

Na próxima rodada, o América visita o Pouso Alegre, no Melão, em Varginha, no sábado (6), às 19h. Já o Athletic encara o Boa, no domingo (7), às 15h, no Joaquim Portugal.

Rodolfo marcou o único gol da partida válida pela segunda rodada do Mineiro

A FICHA DO JOGO

ATHLETIC 0 X 1 AMÉRICA

ATHLETIC

Lee; Fumaça, Danilo, Sidimar e Nathan; Christian, Gabriel Galhardo (Silvano), Ingro (Alason) e Willian Júnior (João Vitor); Mococa (Rafael Mineiro) e Loco Abreu (Igor Bádio)

Técnico: Cícero Júnior

AMÉRICA

Matheus Cavichioli; Thalys, Messias, Anderson e Lucas Luan (Eduardo Bauermann); Flávio (Zé Ricardo), Gustavinho (Lucas Gabriel) e Alê (Sabino); Léo Passos (Carlos Alberto), Ademir e Rodolfo

Técnico: Lisca

DATA: 3 de março de 2021 (quarta-feira)

ESTÁDIO: Municipal Radialista Mário Helênio

CIDADE: Juiz de Fora

ARBITRAGEM: André Luiz Skettino Policarpo Bento, auxiliado por Marcus Vinícius Gomes e Pablo Almeida da Costa

CARTÃO AMARELO: Flávio (América)

GOL: Rodolfo aos 31 minutos do segundo tempo