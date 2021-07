Nas mãos do técnico Vagner Mancini, o América tem 66,6% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. Fato consumado neste sábado (3), quando o time venceu o Santos, por 2 a 0, no Independência, pela nona rodada da competição, com gols de João Paulo e Carlos Alberto, no segundo tempo.

Com dois triunfos – em cima do Bahia e do Peixe – e dois empates – com Juventude e Internacional – sob o comando de Mancini, o Coelho vem crescendo no torneio e, hoje, ocupa o 14º lugar, com nove pontos. Independentemente dos resultados deste domingo, o Alviverde vai continuar fora da zona de rebaixamento ao fim desta jornada.

O América tenta manter o embalo na próxima quarta-feira (7), às 18h, contra o Fortaleza, no Castelão.

A FICHA DO JOGO

AMÉRICA 2

Matheus Cavichioli, Eduardo, Anderson, Eduardo Bauermann e João Paulo; Zé Ricardo (Ramon), Juninho Valoura e Marcelo Toscano (Juninho); Felipe Azevedo (Alan Ruschel), Ribamar (Carlos Alberto) e Rodolfo (Geovane). Técnico: Vagner Mancini

SANTOS 0

João Paulo; Pará (Madson), Luiz Felipe (Ângelo), Kaiky e Felipe Jonatan (Sánchez); Camacho, Jean Mota e Gabriel Pirani (Moraes); Marinho, Lucas Braga e Marcos Guilherme. Técnico: Fernando Diniz

DATA: 3 de julho de 2021

ESTÁDIO: Independência

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 9ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Denis da Silva Ribeiro Serafim, auxiliado por Esdras Mariano de Lima Albuquerque e Brigida Cirilo Ferreira, todos de Alagoas

VAR: Flávio Gomes Barroca (RN)

CARTÕES AMARELOS: Zé Ricardo, Ribamar, Eduardo (América); Lucas Braga, Pará, Luiz Felipe (Santos)

GOLS: João Paulo aos 9 minutos e Carlos Alberto aos 48 do segundo tempo