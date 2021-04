O América praticamente garantiu classificação para a fase semifinal do Módulo I do Campeonato Mineiro e se manteve vivo na briga pelo primeiro lugar geral da fase classificatória, numa batalha contra o Atlético, ao vencer o Uberlândia por 2 a 1, nesta quinta-feira, no Estádio Parque do Sabiá.

A partida no Triângulo Mineiro, válida pela sexta rodada da competição, marcou a volta do futebol em Minas Gerais após dez dias de paralisação do Móduo I por causa da Onda Roxa decretada pelo Governo de Minas em todo o Estado.

Com a vitória sobre o Uberlânda, nesta quinta-feira, no Parque do Sabiá, o América praticamente se classificou para as semifinais do Campeonato Mineiro

Com o resultado, o Coelho chegou aos 15 pontos, mesma marca do Galo, que só joga pela sexta rodada às 17h30 desta quinta-feira, quando encara a Caldense, no Estádio Ronaldo Junqueira, em Poços de Caldas.

No próximo domingo, Atlético e América fazem um clássico decisivo, pela sétima rodada, às 16h, no Mineirão.

O jogo

O Coelho abriu o placar logo aos 12 minutos, com Marcelo Toscano chutando caído, de fora da área. Na jogada, o atacante Rodolfo, em posição de impedimento, teve participação decisiva.

O forte calor, que gerou inclusive reclamação do técnico Lisca, que pediu à Federação Mineira de Futebol (FMF) para não marcar mais jogos para o período da manhã, interferiu no rendimento das duas equipes.

O ritmo da partida ia lento quando Rodolfo fez 2 a 0 para o América, num belo chute, já aos 41 minutos da etapa final. Logo depois, o goleiro Matheus Cavichioli cometeu pênalti em Daniel, que tinha acabado de entrar em campo. Luizinho cobrou e diminuiu, aos 43.

Depois disso foram disputados mais oito minutos de jogo, mas o Coelho esteve mais próximo de marcar o terceiro, que o Uberlândia de buscar a igualdade.

Com a derrota, o time do Triângulo segue na vice-laterna do Campeonato Mineiro, com campanha superior apenas ao Coimbra, que ainda não venceu na competição.

A FICHA DO JOGO

UBERLÂNDIA 1

Marcão; Joazi (Everton), Anderson Penna, Eduardo Thuram e Henrique Ávila (Gilmar); Nailson (Franco), Luanderson, Felipe Pará (Léo) e Daniel Costa; Reis (Daniel) e Luizinho. Técnico: Waguinho Dias

AMÉRICA 2

Matheus Cavichioli; Joseph (Diego Ferreira); Anderson Jesus, Eduardo Bauermann e João Paulo (Lucas Luan); Sabino (Zé Ricardo), Juninho, Alê e Gustavinho (Leandro Carvalho); Marcelo Toscano (Ribamar) e Rodolfo. Técnico: Lisca

DATA: 1º de abril de 2021

ESTÁDIO: Parque do Sabiá

CIDADE: Uberlândia

MOTIVO: 6ª rodada do Campeonato Mineiro

GOLS: Marcelo Toscano, aos 12 minutos do primeiro tempo; Rodolfo, aos 41, e Luizinho, aos 43 minutos do segundo tempo

ARBITRAGEM: Wanderson Alves de Souza, auxiliado por Marcus Vinícius Gomes e Leonardo Henrique Pereira

CARTÃO AMARELO: Luanderson, Nailson e Everton (Uberlândia); Juninho e Rodolfo (América)