Vice-líder isolado da Série B do Campeonato Brasileiro, com 40 pontos, a vitória por 1 a 0 sobre o Operário-PR, neste sábado (21), no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, fez o América chegar a 75% de chances de acesso à Série A, segundo o site Probabilidades no Futebol, mantido pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

E o Coelho pode dar mais um passo decisivo na busca pela elite na 23ª rodada, quando recebe o quarto colocado Juventude, na próxima terça-feira (24), às 21h30, no Estádio Independência. Se vencer os gaúchos, o time do técnico Lisca abrirá seis pontos em relação ao quinto colocado.

Tomando como base as marcas do acesso nas últimas cinco edições da Série B, quem chegar aos 64 pontos dificilmente deixará de subir, sendo que no ano passado o acesso foi alcançado com 62.

Com 16 jogos a serem disputados, se vencer oito deles, o Coelho chega aos 64 pontos e volta à Primeira Divisão. Isso representa um aproveitamento de 50%. Até agora, o América conquistou 60,6% dos pontos disputados na Série B.

Portanto, o time de Lisca, que é semifinalista da Copa do Brasil, alcança o acesso, que é o grande objetivo da temporada, até com uma pequena queda de produção nas 16 rodadas finais da Segunda Divisão nacional.