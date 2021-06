O América recebe o Corinthians neste domingo, às 16h, no Independência, pela segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, buscando uma vitória que possa diminuir a vantagem do alvinegro paulista no retrospecto dos confrontos entre os dois clubes pela competição.

Coelho e Timão se enfrentam pela 15ª vez na Primeira Divisão, e são sete as vitórias corintianas contra três dos americanos. São quatro os empates.

O América, de Fabrício, e o Corinthians, de Ricardinho, empataram por 4 a 4 em jogo emocionante da Série A do Campeonato Brasileiro de 2001 O América, de Fabrício, e o Corinthians, de Ricardinho, empataram por 4 a 4 em jogo emocionante da Série A do Campeonato Brasileiro de 2001

Foram 23 os gols marcados pelo Corinthians e 14 pelo América, que se apega ao bom desempenho diante do adversário quando tem o mando de campo.

Nas seis partidas entre os dois clubes em Belo Horizonte, pelo Brasileirão, aconteceram as três vitórias americanas. Foram dois empates, um deles por 4 a 4, no Independência, na edição de 2001, e apenas uma vitória corintiana.

História

A história do confronto entre América e Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro, tem meio século e começa em 2 de outubro de 1971, com uma vitória paulista por 3 a 1, de virada, no Pacaembu.

Nesta partida, o lateral-direito Zé Maria, campeão do mundo com a Seleção Brasileira em 1970, abriu o placar marcando contra. Aladim, cobrando pênalti, Mirandinha e Rivellino, outro tri no México, marcaram para o Timão.

A primeira vitória americana só aconteceu no quarto confronto, em 30 de janeiro de 1974, em partida válida pela edição de 1973. Com um gol do centroavante Cândido, o Coelho fez 1 a 0, no Mineirão, diante de 7.519 pagantes.

O jogo mais marcante entre os dois clubes pelo Campeonato Brasileiro aconteceu há 20 anos, no Independência, pela edição de 2001, ano em que o América foi rebaixado para a Série B.

Em 2 de setembro de 2001, os dois clubes jogaram no Gigante do Horto, pela nona rodada do Brasileirão.

O Corinthians chegou a estar vencendo por 3 a 0 e 4 a 1, mas o América buscou o empate, numa partida em que brilhou o centroavante Somália, autor de dois gols americanos.

O zagueiro Batata, que depois jogou no Atlético, também marcou duas vezes pelo time paulista.

Geral

Considerando-se todas as competições e amistosos, América e Corinthians já se enfrentaram 20 vezes, numa história iniciada em 12 de junho de 1955, com uma vitória corintiana por 2 a 0, no Gigante do Horto.

A partida foi amistosa e teve dois gols marcados pelo centroavante Paulo.

O último jogo é de grande lembrança para os americanos, o empate por 1 a 1, também no Independência, em 4 de novembro do ano passado que colocou o Coelho nas quartas de final da Copa do Brasil.