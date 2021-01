Garantido na primeira divisão do futebol brasileiro na próxima temporada, o América volta o foco para a disputa do título da Série B.

Primeiro colocado da competição, com 67 pontos, um a mais do que a vice-líder Chapecoense, o Coelho encara o Botafogo-SP, nesta sexta-feira (15), às 21h30, no Independência, pela 35ª rodada.

Para o confronto que vale a manutenção na ponta da tabela, o técnico Lisca não vai poder contar com o atacante Ademir, um dos principais jogadores do Alviverde na Série B, que vai cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Os principais candidatos para iniciarem jogando diante da Pantera são Neto Berola, Léo Passos e Marcelo Toscano, peças que vêm sendo mais utilizadas no decorrer das últimas partidas.

Dos três, Berola é quem vive melhor momento. Após um longo período sendo pouco utilizado por Lisca, o veloz atacante voltou a receber oportunidades nos últimos jogos. Na penúltima rodada, inclusive, Neto marcou dois gols na goleada por 4 a 0 sobre o Vitória, no Independência.

Para compor o trio ofensivo ao lado de Felipe Augusto e Rodolfo, o comandante americano também tem as opções de Calyson, dos centroavantes Vitão e Lohan, além dos jovens Carlos Alberto e Kawê, que já receberam oportunidades no time principal do Coelho nesta temporada.

Retorno na lateral

Se terá uma baixa importante no ataque, o América vai ter um retorno na lateral-esquerda. Depois de ficar de fora do empate com o Náutico, também pelo acúmulo de cartões, Sávio volta a ficar à disposição de Lisca.

A dúvida agora fica por conta da volta de Sávio ao time titular, ou pela manutenção de João Paulo, dono da posição durante a maior parte da temporada, que voltou ao time justamente no último confronto.

Com as duas dúvidas na lateral e no ataque, o restante do time deverá ser o mesmo que vem atuando nas últimas rodadas da Série B.