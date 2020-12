O América terá dois importantes reforços para o duelo com o Figueirense, na próxima quinta-feira (17), às 19h15, no estádio Orlando Scarpelli, pela 29ª rodada da Série B.

Suspensos na vitória por 1 a 0 sobre o Paraná, no último sábado (12), pelo terceiro cartão amarelo, o meia Geovane e o meia-atacante Marcelo Toscano voltam a ficar à disposição do técnico Lisca.

A tendência é de que os dois iniciem jogando em Florianópolis, nas vagas de Léo Gomes e Calyson, que marcou o gol do triunfo na última rodada.

Por outro lado, o comandante americano não vai poder contar com o volante Flávio, que vai ficar de fora no confronto em Florianópolis, também pelo acúmulo de cartões.

A expectativa é de que Sabino, que atuou no segundo tempo contra o Paraná, seja o escolhido para entrar no onze inicial.

Juninho e Alê

Diagnosticados com a Covid-19 e em isolamento desde o início da semana passada, os meio-campistas Juninho e Alê têm a presença incerta no confronto com o Figueirense.

Em entrevista coletiva após a vitória sobre o Paraná, o técnico Lisca afirmou que a expectativa é de que os dois voltem a treinar com o grupo nesta quarta.

Com o curto espaço de tempo para o duelo no Orlando Scarpelli, o treinador do Coelho prega cautela sobre o aproveitamento dos jogadores.

Caso não atuem diante do Figueira, a expectativa é que ambos possam estar de volta no confronto direto pela liderança da Série B, com a Chapecoense, no próximo domingo, às 16h, no Independência.

O lateral direito Diego Ferreira (lesão na coxa direita), o volante Zé Ricardo (lesão na coxa esquerda) e o meia-atacante Guilherme (lesão no ombro direito), seguem entregues ao departamento médico, sem previsão de retorno para os próximos jogos.