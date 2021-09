O América terá o retorno de um importante jogador para o duelo com o São Paulo, nesta quarta-feira (22), às 20h30, no Morumbi, em compromisso adiado da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Suspenso no empate em 1 a 1 com o Corinthians, no último domingo, na Neo Química Arena, o atacante Felipe Azevedo volta a ficar à disposição do técnico Vágner Mancini.

Resta saber se Azevedo assumirá a vaga do meia Alê, retomando o esquema com quatro atacantes, ou se será escalado no lugar de um dos três homens de frente que atuaram contra o Corinthians: Zárate, Ademir e Ribamar.

Até então titular do ataque americano, Fabrício Daniel segue isolado após ter testado positivo para a Covid-19.

Lucas Kal

A baixo do Coelho para o duelo desta quarta ficará por conta do zagueiro Lucas Kal, que vem atuando como volante nos últimos jogos.

Como é vinculado com o São Paulo, que o emprestou ao América, o jogador não entrará em campo nesta quarta por força contratual.

Acionado no decorrer do duelo com o Corinthians, na vaga do próprio Kal, Zé Ricardo é o principal candidato a iniciar jogando diante do Tricolor Paulista.

A expectativa também fica pela recuperação do atacante colombiano Berrío, ausente do duelo na Neo Química Arena por fadiga muscular.

Já o zagueiro Eduardo Bauermann, preservado contra o Corinthians, por ter tomado uma pancada no tornozelo, pode ganhar novamente a vaga de Anderson na zaga.

Na 18ª colocação, com 22 pontos, os comandados do técnico Vagner Mancini deixarão a zona de rebaixamento se pontuarem diante do São Paulo.

