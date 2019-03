Nos dois jogos da semifinal do Campeonato Mineiro contra o Cruzeiro, o América terá uma novidade estampada na camisa - a marca BMG. A Diretoria de Marketing e Negócios do Coelho fechou com o banco um patrocínio master pontual, válido para os jogos que acontecem neste domingo (31) e em 6 de abril.

“O BMG já esteve ao lado do América em outras oportunidades e, para nós, é uma satisfação tê-los de volta à nossa camisa. Teremos dois jogos importantes na semifinal e estaremos na vitrine do futebol nacional, então, é importante valorizar nossa camisa com a chegada de mais um parceiro forte”, afirma Erley Lemos, diretor de Marketing e Negócios do América.

Além do patrocínio pontual do BMG, o uniforme Sparta do América também terá as marcas de Multimarcas Consórcio, Fiat, MRV e Concessionárias O2BH.

O jogo de ida contra o Cruzeiro pela semifinal do Campeonato Mineiro será neste domingo (31), às 16h, no Independência.