A derrota por 1 a 0 para o Atlético interrompeu a sequência positiva de duas vitórias e um empate do América no Campeonato Brasileiro.

Entretanto, apesar do revés no clássico, o Coelho continua em situação confortável para atingir a principal meta do clube nesta temporada: a permanência na Série A. Com 38 pontos, na 12ª colocação, o Alviverde se mobiliza para três confrontos diretos, que podem selar a continuidade da equipe na elite do futebol brasileiro.

Começando por esta quarta-feira (10), os comandados de Marquinhos Santos vão a Recife enfrentar o Sport, às 21h30, na Arena Pernambuco, pela 31ª rodada do Brasileiro.

Caso deixe a capital pernambucana com um triunfo na bagagem, o América vai abrir 11 pontos de vantagem para o Leão, que neste momento abre a zona de rebaixamento, com 30 pontos, e um jogo a mais do que o Coelho.

Vale lembrar, que, neste momento, o site Probabilidades no Futebol, desenvolvido pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), aponta que o Coelho tem apenas 1,5% de chance de cair para a Segunda Divisão.

Os matemáticos apontam ainda que, a probabilidade de queda de um time que atingir 46 pontos, será de 1,1%. Com 45 pontos, a taxa sobe um pouco, chegando a 5,5%.

Reencontro

Logo após o duelo no Recife, o Alviverde já volta o foco para outro time desesperado para deixar a zona de rebaixamento.

No próximo sábado, América e Grêmio se enfrentam no Independência, às 18h30, no confronto que vai marcar o reencontro do Coelho com o técnico Vágner Mancini.

Com 26 pontos, o Tricolor Gaúcho vem de quatro derrotas seguidas e está afundado na vice-lanterna da competição. Vale lembrar que o time porto-alegrense tem dois jogos a menos do que o América.

Pensando alto

Encerrando essa mini sequência contra concorrentes diretos, o América terá pela frente o Atlético-GO, no dia 17 de novembro, novamente em Belo Horizonte.

Assim como o Coelho, a equipe goiana tem a permanência na Série A como prioridade. Entretento, a boa campanha no principal campeonato do país faz com que o Rubro-Negro tamém almeje voos maiores na competição.

Com 37 pontos, o Dragão, que neste momento possui uma partida a menos do que o Alviverde, é o 13º colocado.

Mais do que selar a continuidade na elite do Brasileirão, o confronto em questão tem tudo para fazer com que o time vitorioso passe a sonhar ainda mais em disputar uma competição internacional em 2022.

