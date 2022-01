Douglas Skilo, da Caldense, marcou o primeiro gol do Campeonato Mineiro de 2022

No primeiro jogo do Campeonato Mineiro de 2022, o América foi a campo com a equipe reserva e acabou derrotado pela Caldense, por 2 a 1, em Poços de Caldas. O atacante Douglas Skilo foi o responsável por balançar as redes no Estadual pela primeira vez, enquanto Igor Pimenta ampliou a vantagem dos donos da casa. No último lance da partida, Carlos Alberto descontou.

Nos lances dos dois gols, os americanos protestaram contra a arbitragem. Primeiro, por um possível impedimento, e, depois, por toque de mão. Entretanto, sem VAR na primeira fase do Campeonato Mineiro, os tentos foram confirmados.

Para sua estreia na temporada, o América optou por preservar seus principais jogadores. O técnico Marquinhos Santos permaneceu em Belo Horizonte, para treinar os titulares, enquanto o auxiliar Diogo Giacomini comandou os reservas em Poços de Caldas.

Entre os reforços, o único escalado nesta terça-feira foi o zagueiro Iago Maidana. A equipe que iniciou a partida contou com quatro jogadores revelados nas categorias de base do Coelho: o lateral-direito Arthur, o zagueiro Gustavo Marques e os meio-campistas Rodriguinho e Gustavinho. Na etapa final, ainda entraram Mateus Henrique, Adyson e Carlos Alberto.

A falta de ritmo de jogo e o desentrosamento levaram o América a uma atuação com raras chances de gol. Para a torcida, fica a expectativa de evolução com a entrada dos reforços e o retorno dos titulares.

Na segunda rodada do Campeonato Mineiro, o time alviverde enfrentará o Democrata de Governador Valadares, no domingo, às 19h, no Independência.

CALDENSE 2 X 1 AMÉRICA

CALDENSE

Renan Rinaldi; Yuri Ferraz, Jonathan Costa, Lula e Michael; Guilherme Borges (Paulo Vitor), Íkaro (Igor Pimenta) e Alemão (Marco Aurélio); João Diogo (Pablo Pardal), Neto Costa e Douglas Skilo (Pedro Gabriel)

Técnico: Gian Rodrigues

AMÉRICA

Jori; Arthur, Iago Maidana, Gustavo Marques (Lucas Kal) e João Paulo; Flávio (Zé Ricardo), Rodriguinho e Juninho Valoura; Yan Sasse (Mateus Henrique), Léo Passos (Carlos Alberto) e Gustavinho (Adyson)

Técnico: Diogo Giacomini

DATA: 25 de janeiro (terça-feira)

ESTÁDIO: Ronaldão

CIDADE: Poços de Caldas

MOTIVO: primeira rodada do Campeonato Mineiro

ARBITRAGEM: Alexandre Vargas Tavares de Jesus, auxiliado por Thiago Henrique Neto Correa Farinha e Luiz Claudio Regazone, todos do Rio de Janeiro

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

CARTÃO AMARELO: Michael, Douglas Skilo e Igor Pimenta (Caldense); Gustavinho (América)

GOLS: Douglas Skilo, aos 35 minutos do primeiro tempo; Igor Pimenta, aos 36 minutos; Carlos Alberto, aos 49 minutos do segundo tempo