Treinador apresentado, a equipe do América Vôlei parte agora para o anúncio do grupo de jogadores com que disputará a temporada 2019/2020 da Superliga Masculina. Até amanhã, o técnico Henrique Furtado, cedido pelo Sada Cruzeiro, define com o gestor do projeto Andrey Souza os detalhes dos atletas cedidos pela equipe celeste e os reforços para encorpar uma base de jovens. E o time começa a ganhar nomes e rostos.

O novo time, que nasce com base no Montes Claros, mandará suas partidas no Poliesportivo Municipal Tancredo Neves, com o suporte da Prefeitura e dos apoiadores locais. A apresentação, exames e primeiros treinos estão previstos para a primeira quinzena de julho, com a definição de amistosos e da programação de competições para o Mineiro e a Superliga.