A equipe do América Vôlei, sediada em Montes Claros, entra em quadra oficialmente pela primeira vez sexta-feira, abrindo o Mineiro Adulto Masculino de Vôlei contra o Uberlândia. Mas ainda há tempo para reforçar o grupo comandado pelo técnico Henrique Furtado. E dois novos jogadores se juntaram ao grupo: o central Eduardo, de apenas 17 anos, e o oposto Rafael de Bairros, de 23.

Eduardo, de 2,02m, é mais um atleta revelado pelas equipes de base do Sada Cruzeiro, que é parceiro do projeto do novo "Pequi Atômico". Já Rafael tem experiência na Superliga – defendeu Sesi-SP e Maringá-PR. Nas duas últimas temporadas, ele tanto a versão B do torneio nacional quanto a Superliga A pelo São Francisco Saúde/Vôlei Ribeirão-SP.