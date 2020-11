O América desperdiçou uma chance de ouro de diminuir para um ponto a diferença em relação à líder Chapecoense (pelo menos até este sábado, já que a Chape ainda encara o Guarani pela 24ª rodada). Bastava uma vitória em cima do lanterna da Série B do Brasileiro, o Oeste, na noite desta sexta-feira (27), em Barueri. Mas o empate em 1 a 1 frustrou as pretensões do alviverde. De alento, o Coelho sabe que não perderá o posto de vice na próxima jornada, já que nem Sampaio Corrêa nem Juventude poderão ultrapassar o time mineiro.

Com 44 pontos, três a menos que a Chape, quatro a mais que o Sampaio e sete a mais que o Juventude – que entra em campo neste sábado (28), diante do Náutico –, a equipe comandada pelo técnico Lisca terá pela frente o clássico ante o Cruzeiro, na quarta-feira (2), às 21h30, no Independência.

O jogo

O América fez um primeiro tempo de altos e baixos e conseguiu transformar um jogo teoricamente fácil em uma partida complicada. E olha que a noite até começou bem para o Coelho, quando, aos 25 minutos, Ademir aproveitou uma bobeada do setor defensivo do Oeste para colocar o alviverde em vantagem: 1 a 0.

Só que, quatro minutos depois, foi a vez dos visitantes darem um presente aos donos da casa. Cavichioli se atrapalhou todo, cometeu pênalti em Fábio e viu o atacante converter a penalidade, deixando tudo igual no placar.

Na saída do intervalo, o autor do gol americano, Ademir, reconheceu que sua equipe jogou muito abaixo do que se esperava. “A gente ainda não conseguiu fazer o que estamos acostumados. Precisamos voltar mais concentrados para conseguir essa vitória”, disse.

No segundo tempo, porém, nada mudou. Ou melhor, algo se alterou: a pontaria das duas equipes piorou, e o placar permaneceu em 1 a 1 até o fim.

OESTE 1 X 1 AMÉRICA

Motivo: 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Data: 27/11/2020 (sexta-feira)

Estádio: Arena Barueri

Cidade: Barueri (SP)

Arbitragem: Denis da Silva Ribeiro Serafim, auxiliado Pedro Jorge Santos de Araujo e Brigida Cirilo Ferreira, todos alagoanos

Cartões amarelos: Vitão e Bruno Lopes (Oeste); Matheus Cavichioli (América)

Gols: Ademir aos 25 minutos e Fábio aos 29 do primeiro tempo

OESTE

Caíque França; Matheus Rocha, Vitão, Luanderson e Caetano; Yuri (Lídio), Caio e Kauã (Tite) (Bruno Alves); Bruno Lopes (De Paula), Fábio e Pedrinho

Técnico: Roberto Cavalo

AMÉRICA

Matheus Cavichioli; Daniel Borges, Messias, Anderson e João Paulo; Zé Ricardo (Flávio), Juninho e Alê (Calyson); Ademir (Neto Berola), Rodolfo (Léo Passos) e Felipe Azevedo (Toscano)

Técnico: Lisca