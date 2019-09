Liderança e invencibilidade mantidas pelo América Vôlei no Mineiro Adulto Masculino de Vôlei. Na abertura do quarto circuito da primeira fase, em Montes Claros, a equipe do técnico Henrique Furtado derrotou o Anápolis por 3 a 1 (25/23, 19/25, 25/19 e 25/22). Com o resultado, chegou aos 12 pontos.

Nesta sexta, o Coelho folga, enquanto os goianos, comandados pelo técnico mineiro Ricardo Picinin (disputam o campeonato como convidados) encaram o Fiat Minas, às 20h. O time da Rua da Bahia, com dois jogos a menos, também está invicto. A competição ainda conta com a participação do nove vezes campeão Sada Cruzeiro; do Lavras e do Uberlândia Start Gabarito.