Segue a grande fase do América no Campeonato Brasileiro da Série B. Jogando no Independência, o Coelho venceu o Brasil de Pelotas por 2 a 0, nessa terça-feira (24), e chegou a 12 jogos sem perder no torneio.

Os gols do Alviverde foram marcados por Júnior Viçosa e Matheusinho, ainda no primeiro tempo.

Com o triunfo, a equipe comandada pelo técnico Felipe Conceição chegou aos 35 pontos, subiu para a 8ª colocação e está a apenas dois pontos do CRB, quarto colocado.

Enquanto aguarda o complemento da 24ª rodada para saber a real posição e distância para o G-4, o Coelho já passa a pensar no Coritiba, adversário do próximo sábado, às 16h30, no estádio Couto Pereira, na capital paranense.

O Brasil, por sua vez, permanece na 12ª colocação, com 29 pontos. O time gaúcho volta a campo já na sexta-feira (27), para enfrentar o Guarani, às 20h30, no estádio Bento Freitas, em Pelotas.

O jogo

Embalado pelo grande momento na Série B, o Améria iniciou a partida pressionando o Brasil de Pelotas.

Logo no primeiro minuto de jogo, Matheusinho foi lançando, invadiu a área, e foi derrubado pelo goleiro Carlos Eduardo. Pênalti. Na cobrança, Júnior Viçosa bateu no canto esquerdo, e o camisa 1 do time gaúcho voou para fazer a defesa.

Aos 14 minutos, a redenção de Viçosa. Após boa defesa de Carlos Eduardo em cobrança de falta João Paulo, o centroavante do Coelho pegou o rebote, e empurrou para as redes.

Dominante na partida, o Alviverde chegou ao segundo gol, aos 26 minutos. Matheusinho e Júnior Viçosa tabelaram, o jovem meia saiu na cara do gol, e chapou no canto esquerdo, sem chances para Carlos Eduardo.

Segundo tempo

Apesar da vantagem no placar, o América iniciou o segundo tempo mantendo o domínio das ações ofensivas da partida, e quase marcou o terceiro gol aos cinco minutos.

Após cobrança de falta de João Paulo pela esquerda, Júnior Viçosa subiu mais alto que a defesa e cabecou com perigo, rente à meta do Brasil.

O goleiro Airton apareceu pela primeira vez na partida aos 14 minutos. Diogo Oliveira arriscou de fora da área, e o camisa 12 do Coelho voou no ângulo esquerdo, espalmando para escanteio.

A equipe alviverde teve mais duas chances com Berola, aos 27 minutos, que exigiu boa defese de Carlos Eduardo, e com João Paulo, que cobrou falta rente a trave esquerda do Brasil, aos 32 minutos.

Matheusinho, que andava sumido no jogo, teve outra oportunidade clara para o Coelho, mas parou em outra boa intervenção do goleiro do Brasil, que abafou o chute do meia, dentro da pequena área.

Ficha do jogo

AMÉRICA 2 x 0 BRASIL-RS

Motivo: 24ª rodada da Campeonato Brasileiro da Série B

Local: Estádio Independência

Arbitragem: Jefferson Ferreira de Moraes, auxiliado por Leone Carvalho Rocha e Hugo Sávio Xavier Correia, todos de Goiás

Gols: Júnior Viçosa, aos 14 minutos e Matheusinho, aos 26 minutos do primeiro tempo

Cartões amarelos: Willian Maranhão (América); Carlos Eduardo, Eduardo Person e Murilo Rangel (Brasil de Pelotas)

Público: 3.374

Renda: R$19.598.00

AMÉRICA

Airton; Leandro Silva, Pedrão, Lucas Kal e João Paulo; Juninho, Flávio, Willian Maranhão Diego Ferreira (Neto Berola) (Felipe Azevedo) e Matheusinho; Júnior Viçosa (França). Técnico: Felipe Conceição

BRASIL DE PELOTAS