O América está muito próximo de garantir a classificação para a semifinal do Campeonato Mineiro. Jogando no Independência, o Coelho venceu o Coimbra por 2 a 0, neste sábado (17), pela 10ª rodada da competição, e deu um grande passo para terminar a primeira parte do torneio entre os quatro primeiros que avançam à próxima fase.

Com uma boa atuação, em que dominou o adversário durante toda a partida, a equipe alviverde chegou ao triunfo com gols do volante Zé Ricardo, aos 25 minutos do primeiro tempo, e com Rodolfo, aos 13 minutos da segunda etapa.

O triunfo dentro de casa encerrou um jejum de quatro jogos sem vitória do América, sendo três pelo Mineiro e um pela Copa do Brasil.

De quebra, fez com que o Coelho retomasse provisoriamente a vice-liderança da competição, com 19 pontos, dois a mais do que o Cruzeiro, que joga neste domingo, contra o Pouso Alegre, no Sul de Minas.

Em relação à classificação, a situação dos comandados de Lisca é muito confortável.

Para selar a ida às semifinais já nesta rodada, torce para que dois dos seguintes três resultados aconteçam: Tombense (4º, com 16 pontos) perca para o Uberlândia, Caldense (5ª colocada, com 14 pontos) não vença o Athletic, e URT (6ª, com 13 pontos), não triunfe sobre o Patrocinense.

No confronto com o time de Tombos, o América leva vantagem por ter uma vitória a mais.

O único garantido nas fases finais do Mineiro até o momento é o Atlético, líder do campeonato, com 21 pontos.

Coimbra rebaixado

O Coimbra é o primeiro time matematicamente rebaixado ao Módulo II do Campeonato Mineiro.

Lanterna da competição, com apenas cinco pontos, o time de Contagem não tem mais chances de alcançar o Patrocinense, primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 10 pontos.

Na última rodada, com todos os jogos previstos para o próximo domingo (25), às 16h, a equipe laranja vai receber o Uberlândia, no Independência.

O América por sua vez, encerra a sua participação na primeira fase do Mineiro diante da URT, em Patos de Minas.

A FICHA DO JOGO

AMÉRICA 2 X 0 COIMBRA

AMÉRICA

Matheus Cavichioli; Diego Ferreira, Anderson, Eduardo Bauermann e João Paulo (Ramon); Zé Ricardo, Juninho e Alê (Ricardo Silva); Bruno Nazário (Ademir), Felipe Azevedo (Carlos Alberto) e Rodolfo (Ribamar). Técnico: Lisca

COIMBRA

Luiz Felipe; Filipi, Diogo Henrique, Augusto (Carciano) e Thiago Balaio; Gustavo Crecci, Thomás (Yuri), Klysman (Marquinho) e Lucas Hipólito; Igor (Francis) e Rafhael Lucas (Eduardo). Técnico: Eugênio Souza

LOCAL: Independência (Belo Horizonte)

MOTIVO: 10ª rodada da fase classificatória do Módulo I do Campeonato Mineiro

ARBITRAGEM: Wanderson Alves de Souza, auxiliado por Ricardo Junio de Souza e Leonardo Henrique Pereira

CARTÕES AMARELOS: Diego Ferreira e Anderson (América); Filipi (Coimbra)

GOLS: Zé Ricardo, aos 25 minutos do primeiro tempo, e Rodolfo, aos 13 minutos do segundo tempo