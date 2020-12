O América foi soberano diante do Sampaio Corrêa, num confronto direto que valia a vice-liderança da Série B do Brasileiro, e venceu por 2 a 1, no Independência, na noite desta terça-feira (8), pela 27ª rodada. Resultado este que faz o alviverde ficar ainda mais perto do retorno à elite nacional.

Graças aos gols de Toscano e Felipe Azevedo – o artilheiro da Segundona, Caio Dantas, fez o tento dos maranhenses –, o Coelho chegou aos 50 pontos, restando ainda 11 jornadas para o fim da competição.

No sábado (12), às 18h30, os comandados de Lisca podem dar mais um passo importante na busca pelo acesso, caso superem o Paraná, no segundo embate consecutivo no Horto.

Os gols

Sem poder contar com Juninho e Alê, diagnosticados com Covid-19, Lisca promoveu as entradas de Geovane e Toscano. Este último, aliás, abriu o placar, de pênalti, aos 4 minutos. Caio Dantas empatou aos 26 do primeiro tempo, mas Felipe Azevedo, após assistência de Rodolfo, decretou o triunfo americano, aos 6 da segunda etapa.

AMÉRICA 2 X 1 SAMPAIO CORRÊA

Motivo: 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Data: 8/12/2020 (terça-feira)

Estádio: Independência

Cidade: Belo Horizonte

Arbitragem: Thiago Luis Scarascati, auxiliado por Daniel Luis Marques e Evandro de Melo Lima, todos paulistas

Cartões amarelos: Toscano, Geovane e Flávio (América); Marlon (Sampaio Corrêa)

Gols: Toscano aos 4 minutos e Caio Dantas aos 26 do primeiro tempo; Felipe Azevedo aos 6 do segundo tempo

AMÉRICA

Matheus Cavichioli; Daniel Borges, Messias, Anderson e João Paulo; Flávio, Geovane (Calyson) e Toscano (Léo Gomes); Ademir (Vitão), Felipe Azevedo (Felipe Augusto) e Rodolfo (Léo Passos)

Técnico: Lisca

SAMPAIO CORRÊA

Gustavo; Luís Gustavo, Paulo Sérgio, Daniel Felipe e Marlon (João Victor); Léo Costa, Vinícius Kiss (Eloir) e Marcinho; Roney (Gustavo Ramos), Diego Tavares (Pimentinha) e Caio Dantas (Jackson)

Técnico: Léo Condé