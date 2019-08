O América está fora da zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro com a vitória de 2 a 1 sobre o Cuiabá, na noite deste sábado (17), no Independência, pela 16ª rodada da competição.

O jogo teve dois tempos distintos. No primeiro, o Coelho foi eficiente, apesar de a etapa ter tido um certo equilíbrio, e abriu a vantagem de 2 a 0, com gols de Júnior Viçosa, aos 22, e Neto Berola, meio sem querer, aos 37.

A boa vantagem parece ter acomodado um pouco o América, que foi muito pressionado pelo Cuiabá, que tem se destacado nesta Série B pelo bom desempenho fora de casa.

O Cuiabá foi para cima na etapa final, diminuiu com Gilmar e teve chance de empatar mandando uma bola na trave de Jori.

Para seguir fora da zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro, o América depende agora do CRB, que recebe o Vitória às 16h deste domingo, no Estádio Rei Pelé, no encerramento da 16ª rodada.

Para o Coelho seguir na 16ª colocação e fora da zona da degola, precisa que o CRB, que briga para se aproximar do G-4, não seja derrotado pelo rubro-negro baiano, que é o próximo adversário do América, na próxima quarta-feira, às 19h15, no Barradão em Salvador.

A FICHA DO JOGO

AMÉRICA 2

Jori; Leandro Silva, Paulão, Ricardo Silva e João Paulo; Zé Ricardo, Willian Maranhão (Geovane), Juninho e Matheusinho; Neto Berola (França) e Júnior Viçosa (Diego Ferreira).

Técnico: Felipe Conceição

CUIABÁ 1

Victor Souza; Toty, Leandro Souza (Ednei), Anderson Conceição e Paulinho; Djavan (Gilmar), Escobar e Alê; Felipe Marques (Caio Dantas), Júnior Todinho e Rodolfo

Técnico: Itamar Schulle

DATA: 17 de agosto de 2019

LOCAL: Independência

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

GOLS: Júnior Viçosa, aos 22, e Neto Berola, aos 37 minutos do primeiro tempo; Gilmar, aos 18 minutos do segundo tempo

ARBITRAGEM: Felipe Gomes da Silva, auxiliado por Luiz H. Souza Santos Renesto e Weber Felipe Silva, todos do Paraná

CARTÕES AMARELOS: João Paulo (América); Leandro Souza e Gilmar (Cuiabá)

PÚBLICO: 2.286

RENDA: R$ 16.454,00