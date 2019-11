Está vivo o sonho da Série A para o América. Depois de três jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro da Série B, o Coelho bateu o Londrina por 1 a 0, nesta sexta-feira (8), no estádio do Café, no norte do Paraná, e se reabilitou no torneio.

O gol do Alviverde foi marcado pelo zagueiro Ricardo Silva, aos 18 minutos do primeiro tempo, de cabeça, após escanteio cobrado pela esquerda por Sávio.

Com o triunfo, o América chegou aos 52 pontos, reassumiu a quinta posição, e agora aguarda os resultados do Atlético-G (3º), que joga neste sábado, contra o CRB, em Maceió, e do Coritiba (4º), que encara o Figueirense, nesta sexta, para saber qual será a distância para o G-4 ao final da rodada.

Na próxima rodada, a 34ª da competição, o Coelho vai enfrentar o Cuiabá, na próxima segunda-feira (11), às 22h, na Arena Pantanal.

No dia seguinte, o Londrina, que pode terminar a rodada na zona de rebaixamento, visita o Criciúma, às 20h30, em Santa Catarina.

O jogo

Precisando da reabilitação na Série B, após dois resultados ruins dentro de casa, o América iniciou o duelo tentando atacar o Londrina, mesmo atuando como visitante.

Sem muitos espaços para construir as jogadas com bola rolando, o Coelho recorreu novamente à bola parada para chegar ao gol.

Aos 18 minutos, Sávio cobrou escanteio pela esquerda, e Ricardo Silva subiu mais alto que a defesa para testar firme, no canto direito, abrindo o placar para o Alviverde.

No restante da primeira etapa, o América conseguiu segurar os avanços do Londrina, não teve a meta ameaçada e levou a vantagem no placar para o intervalo.

Segundo tempo

Mais solto em campo, e precisando da vitória para de afastar da zona de rebaixamento, o time paranaense iniciou o segundo tempo tomando a iniciativa das principais jogadas de ataque.

Entretanto, foi o Coelho que chegou mais perto de marcar, explorando os contra-ataques. Aos 10 e 12 minutos, Juninho e Júnior Viçosa pararam em boas defesas do goleiro César.

Aos 24 minutos, o camisa 1 do Tubarão apareceu novamente ao defender chute de Matheusinho, que finalizou no canto direito, após tabela com Viçosa, já dentro da área.

A primeira grande chance do Londrina no segundo tempo veio aos 32 minutos. Léo Passos recebeu pela direita, passou por Sávio e finalizou com muito perigo, próximo ao ângulo esquerdo defendido por Airton.

Nos minutos finais, o Alviverde conseguiu segurar ímpeto dos donos da casa, não foi ameaçado, e conseguiu garantir os três pontos que o deixam vivo na briga pelo acesso à Série A.

FICHA DO JOGO

LONDRINA 0 x 1 AMÉRICA

Motivo: 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B

Local: Estádio do Café (Londrina)

Arbitragem: Dewson Fernando Freitas da Silva, auxiliado por Márcio Correia Dias e Luís Diego Nascimento Lopes (todos do Pará)

Cartões amarelos: Alemão, Felipe, Pedro Cacho e Sílvio (Londrina); Felipe Azevedo, Ricardo Silva e Sávio (América)

Gol: Ricardo Silva, aos 18 minutos do primeiro tempo

LONDRINA

César; Alemão (Matheus Bianqui), Dirceu, Sílvio e Léo Rigo; Felipe, Matheus Neris (Luidy) Pedro Cacho e André Moritz (Higor Leite); Uelber e Leo Passos

Técnico: Mazola Júnior

AMÉRICA

Aírton; Diego Ferreira (Leandro Silva), Lucas Kal, Ricardo Silva e João Paulo (Sávio); Juninho, Zé Ricardo, Willian Maranhão e Felipe Azevedo; Matheusinho (Ademir) e Júnior Viçosa

Técnico: Felipe Conceição