O América deu mais um importante rumo ao acesso à elite do futebol brasileiro.

Jogando no Independência, o Coelho venceu o Paraná por 1 a 0, na noite deste sábado (12), em duelo da 28ª rodada da Série B.

O gol do Alviverde foi marcado por Calyson, que completou cruzamento da direita de Ademir, aos 33 minutos do segundo tempo. Foi o primeiro gol do meia-atacante com a camisa do Coelho.

Com o resultado, o time comandado pelo técnico Lisca chegou aos 53 pontos e abriu nove de vantagem para o CSA, quinto colocado.

De quebra, o América diminuiu para um ponto a vantagem da líder Chapecoense, que enfrenta o CRB, também neste sábado, às 21h, na Arena Condá.

O Paraná, por sua vez, chegou à oitava derrota consecutiva, permaneceu com 29 pontos, e caiu para a 17ª colocação, dentro da zona de rebaixamento.

A equipe alviverde volta a campo na próxima quinta-feira, para encarar o Figueirense, às 19h15, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

No mesmo dia, a Gralha vai duelar com o CRB, às 21h30, no estádio Rei Pelé, em Maceió.

FICHA DO JOGO

AMÉRICA 1 X 0 PARANÁ

AMÉRICA

Matheus Cavichioli; Daniel Borges, Messias, Anderson e João Paulo (Joseph); Flávio (Sabino), Léo Gomes (Sávio) e Calyson; Ademir, Felipe Azevedo (Felipe Augusto) e Rodolfo (Léo Passos). Técnico: Lisca

PARANÁ

Renan; Paulo Henrique, Rafael Lima, Luan e Hurtado (Jean); Jhony Douglas, Karl (Kaio) e Higor Meritão; Thiago Alves, Andrew (Bruno Gomes) e Andrey (Gabriel Pires). Técnico: Gilmar dal Pozzo

DATA: 12 de dezembro de 2020

HORÁRIO: 18h30

ESTÁDIO: Independência

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Vinícius Gomes do Amaral, auxiliado por Michael Stanislau e André da Silva Bitencourt, todos do Rio Grande do Sul

CARTÕES AMARELOS: Flávio e Calyson (América); Rafael Lima, Luan, Hurtado, Gabriel Pires e Bruno Gomes (Paraná)

GOL: Calyson, aos 33 minutos do segundo tempo