Se na derrota por 1 a 0 para a Caldense, pela quarta rodada do Mineiro, o América ficou devendo um bom futebol, nesta quinta-feira (18) a atuação foi um pouco melhor, embora longe de ter sido convincente. E o Coelho acabou vencendo o Treze por 1 a 0, no estádio Amigão, na Paraíba, com um gol de Diego Ferreira, no finalzinho, e avançou à segunda fase da Copa do Brasil.

Na próxima etapa da competição, o Alviverde vai enfrentar o ganhador de Porto Velho (RO) x Ferroviário (CE), partida que ainda não tem data prevista para acontecer.

No domingo (21), às 16h, o Coelho volta a campo para medir forças com o Cruzeiro, no Independência, pela quinta rodada do Campeonato Mineiro.

O jogo

Muito abaixo do esperado, o América teve em Rodolfo uma das poucas figuras de lucidez no setor ofensivo, no primeiro tempo. Pouco para uma equipe que encarava uma partida de caráter decisivo. Defensivamente, porém, o Alviverde não teve muitas dificuldades para segurar o ataque do Treze.

Com uma mudança no intervalo – Flávio no lugar de Sabino –, o Coelho foi para a segunda etapa tentando não jogar apenas com o regulamento debaixo do braço. Embora o futebol não tenha se alterado tanto, o time alviverde reclamou de uma penalidade em cima de Rodolfo, não assinalada pela arbitragem, aos 19 minutos.

O América promoveu outras modificações na equipe titular e até melhorou sua postura. No desespero, o goleiro adversário Jeferson foi para a área na última chance do Treze. Só que no contra-ataque, Juninho serviu Diego Ferreira, que, com o gol vazio, anotou o tento da vitória americana.

A FICHA TÉCNICA

TREZE 0 X 1 AMÉRICA

TREZE

Jeferson; Paulinho, Marlon, Rômulo e Emerson; Darlan, Régis Potiguar e Romeu (João Leonardo); Birungueta (Negueba) (Rogerinho), Kleiton Domingues (Ancelmo) e Jairinho

Técnico: Marcelo Paraíba

AMÉRICA

Cavichioli; Joseph; Messias, Anderson e João Paulo (Eduardo Bauermann); Sabino (Flávio), Juninho e Alê; Leandro Carvalho (Toscano), Léo Passos (Diego Ferreira) e Rodolfo (Vitão)

Técnico: Lisca

Motivo: Primeira fase da Copa do Brasil

Data: 18 de março de 2021 (quinta-feira)

Local: Amigão

Arbitragem: Savio Pereira Sampaio, auxiliado por Daniel Henrique da Silva Andrade e Jose Reinaldo Nascimento Junior, todos do Distrito Federal

Cartões amarelos: Romeu, Emerson (Treze); Sabino, Toscano (América)

Gol: Diego Ferreira aos 49 minutos do segundo tempo