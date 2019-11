Uma vitória para manter acesa a esperança de acesso. Na tarde deste feriado de 15 de novembro, o América venceu o Vitória por 2 a 1, no Independência, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B e voltou, pelo menos de forma provisória, ao G-4 da competição.

Os gols do jogo foram marcados por Ricardo Silva e Juninho, para o América, e Matheus Rocha para o Vitória. O Coelho abriu o placar, sofreu o empata, mas conseguiu ficar à frente no placar ao fim da partida.

O próximo compromisso do América é na próxima sexta-feira (22), às 21h30, contra o Guarani, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Com a vitória desta sexta o Alviverde de Belo Horizonte chegou aos 58 pontos e fica pelo menos de forma temporária na terceira colocação, dependendo dos resultados do Atlético-GO (que enfrenta o Paraná em casa) e do Coritiba (que enfrenta o Oeste em casa).

Os gols

O América pulou na frente do marcador logo no primeiro minuto de jogo, após cabeçada certeira do zagueiro Ricardo Silva, que o goleiro Martín Rodríguez não conseguiu defender: 1 a 0.

A equipe do técnico Felipe Conceição teve pelo menos outras três oportunidades de ampliar o placar ainda no primeiro tempo, mas parou nas defesas do goleiro do Vitória. E como no futebol o clichê do "quem não faz leva" tem muita força, o Coelho acabou penalizado pelos seus próprios erros.

O Leão da "Boa Terra" empatou aos 4 minutos do segundo tempo após boa jogada do lateral Matheus Rocha. Ele driblou bem a marcação, e mesmo sem tanto equilíbrio acertou um belo chute que Airton não conseguiu defender: 1 a 1.

Nove minutos depois o América voltou a ficar em vantagem. Juninho aproveitou a "casquinha" de Júnior Viçosa, que tocou a bola para trás na área, e com velocidade chegou de surpresa para chutar de primeira: 2 a 1 e mais uma vitória americana.