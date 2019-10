Flávio comemora gol do América, aos 30 minutos do segundo tempo

O América colou no G-4 da Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro após vencer o Oeste por 1 a 0, em Baruari, com gol de Flávio, e pode pular para terceiro lugar na próxima rodada. Com 47 pontos, tem um confronto direto com o Atlético de Goiás, que tem 49, na sexta-feira, na capital goiana, às 19h15.

Entre eles está o Coritiba, que por pouco não saiu com uma derrota do confronto com o Vila Nova, em Goiás. Os paranaenses têm a mesma pontuaçao do América, mas conta com melhor saldo, e pegam o Operário, em casa. Se o América vencer e o Coritiba tropeçar, a terceira posição estará garantida.

Matheusinho participou das principais jogadas ofensivas do América

Apesar de ter amplo domínio no primeiro tempo, o América não conseguiu transformar essa vantagem em gols. Mostrando velocidade e presença na área do Oeste, o time de Felipe Conceição pecou nas finalizações. Ansioso, o Coelho se precipitou em muitas jogadas, gerando um grande número de passes errados.

O Oeste, por sua vez, pouco agrediu o América, exibindo desorganização e poder ofensivo bem abaixo do que se esperava. Mas ficou com os dois lances mais perigosos da etapa inicial, ambas nos minutos finais. Na primeira, Mazinho recebeu livre de marcação e penetrou na área, pela esquerda. Airton fez a parede e Mazinho chutou em cima do goleiro. Já nos acréscimos, Salomão arriscou de fora da área e acertou o travessão.

O América não voltou bem no segundo tempo, com alguns jogadores caindo bastante de produção, como Diego Ferreira e Matheusinho. Já o Oeste passou a aparecer mais no ataque, deixando o jogo mais aberto e equilibrado.

Na metade da etapa final, porém, o América mostrou mais preparo físico e passou a apostar em jogadas de velocidade, geralmente interrompidas com falta, resultando em vários cartões amarelos para os jogadores do Oeste.

Num destes contra-ataques, Felipe Azevedo foi parado por Thiaguinho. Na cobrança de falta, Sávio pingou a bola na área, com Flávio dando um leve toque para gol. Luis Carlos defendeu, mas o próprio Flávio pegou o rebote e arrematou.

Após o gol, o Coelho passou a administrar o resultado, levando alguns sustos na parte final.

OESTE 1 X 0 AMÉRICA

GOL – Flávio, aos 30 minutos do segundo tempo

CARTÕES AMARELOS – Lidio, Betinho, Bruno Gonçalves, Thiaguinho, Lucas Kal

OESTE – Luis Carlos, Wallace Bonilha, Lidio, Caetano, Salomão, Thiaguinho, Betinho, Roberto (Gabriel Vasconcelos), Elvis, Mazinho (Bruno Gonçalves) e Fábio (Cesinha). Técnico: Renan Freitas.

AMÉRICA – Airton, Leandro Silva, Lucas Kal, Ricardo Silva, João Paulo (Sávio), Flávio, Juninho, Willian Maranhão, Matheusinho (Geovane), Diego Ferreira (Felipe Azevedo) e Junior Viçosa. Técnico: Felipe Conceição.

ARBITRAGEM – Pathrice Wallace Corrêa Maia, auxiliado por Daniel do Espírito Santo e Daniel de Oliveira Alves Pereira, todos do Rio de Janeiro.

LOCAL – Arena Barueri, em São Paulo

PÚBLICO – 1.118 presentes