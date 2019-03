O América fez o seu dever de casa, venceu o Tupynambás por 2 a 0, na noite deste sábado (9), no Independência, e manteve em apenas um ponto sua diferença em relação ao líder Atlético na classificação da primeira fase do Campeonato Mineiro. Os gols, um em cada tempo, foram de Júnior Viçosa e Matheusinho, em bela cobrança de falta.

Pressionado pela vitória por 1 a 0 do Atlético sobre o Patrocinense, mais cedo, o Coelho abriu o placar diante do Baeta logo aos 9 minutos, com Júnior Viçosa marcando de cabeça após cruzamento de Matheusinho.

A vantagem deu tranquilidade ao América, que não foi muito incomodado pelo Tupynambás, que levou raros momentos de perigo ao gol de Fernando Leal.

Na segunda etapa, com o contra-ataque a seu favor, o time americano criou boas oportunidades, mas só definiu o placar aos 45 minutos, com Matheusinho cobrando uma falta da entrada da área com categoria, sem chance para o goleiro Renan Rinaldi.

Na próxima rodada, o América encara o Atlético, no dia 17, às 16h, no Mineirão, precisando da vitória para reassumir a primeira posição do Campeonato Mineiro. No mesmo dia, mas mais cedo, às 11h, o Tupynambás faz um confronto direto pelo G-8 com a Caldense, no Estádio Ronaldo Junqueira, em Poços de Caldas.

A FICHA DO JOGO

AMÉRICA 2

Fernando Leal; Leandro Silva, Paulão, Diego Jussani e Paulão e João Paulo; Christian (Morelli), Juninho e Matheusinho; Felipe Azevedo (Neto Berola), Júnior Viçosa (Jonatas Belusso) e Marcelo Toscano.

Técnico: Givanildo Oliveira

TUPYNAMBÁS 0

Renan Rinaldi; Paulinho, Adriano, Felipe Gregory e Anderson Santos; Marcel (Geovani), Léo Salino e Leandro Salino; Matheus Pimenta (Ygor), Núbio Flávio e Ademilson (Igor Soares).

Técnico: Felipe Surian

DATA: 9 de março de 2019

LOCAL: Independência (Belo Horizonte)

MOTIVO: 9ª rodada do Campeonato Mineiro

GOLS: Júnior Viçosa, aos 9 minutos do primeiro tempo; Matheusinho, aos 45 minutos do segundo tempo

ARBITRAGEM: Wanderson Alves de Souza, auxiliado por Felipe Alan Costa de Oliveira e Marconi Helberth Vieira

CARTÕES AMARELOS: Paulão e Júnior Viçosa (América); Anderson Santos e Ademilson (Tupynambás)

PÚBLICO: 1.404

RENDA: R$ 5.340,00