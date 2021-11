As chances de o América conquistar uma vaga na Copa Sul-Americana eram de 78,4% antes do início da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, segundo o departamento de matemática da UFMG. Já as da equipe mineira obter o passaporte para a Libertadores eram bem menores: 12,5%.

Só que o Coelho ainda sonha em disputar a principal competição sul-americana de clubes. Para aumentar essa possibilidade, precisa vencer o confronto direto com o Fluminense neste domingo (21), às 17h, no Maracanã. O Tricolor e o Alviverde possuem, cada, 45 pontos.

O Coelho vem de três partidas seguidas sem derrota: bateu Sport e Grêmio e empatou com Atlético-GO.

Sem problemas de lesão e suspensão, o técnico Marquinhos Santos deve repetir a escalação titular do América mais uma vez.

Já o Fluminense tem o retorno de Fred e Samuel Xavier, livres de suspensão.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X AMÉRICA

FLUMINENSE

Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, David Braz e Marlon; André, Nonato e Yago; Jhon Arias (Cazares), Caio Paulista e Fred (John Kennedy)

Técnico: Marcão

AMÉRICA

Cavichioli; Patric, Ricardo Silva, Bauermann e Marlon; Lucas Kal, Juninho e Alê; Ademir, Zárate e Felipe Azevedo

Técnico: Marquinhos Santos

DATA: 21 de novembro de 2021 (domingo)

HORÁRIO: 17h

LOCAL: Maracanã

CIDADE: Rio de Janeiro (RJ)

MOTIVO: 34ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Heber Roberto Lopes (SC), auxiliado por Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

TRANSMISSÃO: Premiere

