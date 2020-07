Retomar a liderança do Campeonato Mineiro e jogar o restante da competição com vantagens. Esse é o desejo do América, segundo colocado e que ainda sonha em terminar a primeira fase no topo da classificação. Para isso terá que vencer a URT, nesta quarta-feira, às 21h30, no Zama Maciel, em Poços de Caldas, na 11ª rodada, e torcer ainda contra o Tombense, que recebe o Uberlândia no mesmo horário em Tombos.

O Coelho, já classificado à próxima fase, liderava o Mineiro nas últimas três rodadas. Entretanto, o empate com o Atlético no último domingo, combinado à sequência de resultados da rodada, fez com que a equipe perdesse uma posição na tabela.

Para terminar na primeira colocação, além da vitória em cima do Pato, o América (22 pontos) secará o Tombense (23 pontos), que se derrotado ou com um empate contra o uberlândia, seria ultrapassado pelo Alviverde.

O pensamento que o técnico Lisca passa dentro do vestiário do América é de foco e objetividade para que o clube conquiste o maior número possível de vitórias e alcance objetivos importantes.

"Mantivemos nossa invencibilidade, na Série A e Série B, no Brasil todo, o América é o único que ainda não perdeu. Isso é legal, não é uma coisa que vai nos dar mais pontos, mas a nível de parte mental e de incentivo, é muito legal. É mais um aspecto que trabalhamos na cabeça dos jogadores. Vamos pegar adversários difíceis, vamos, podem até nos ganhar, uma hora vamos perder, não existe itme imbatível, mas vão ter que jogar muito, suar sangue para nos ganhar. Esse é o lema do vestiário do América"

URT

Oitavo colocado com 11 pontos, a URT luta por uma vaga na disputa do Torneio Inconfidência. Disputam essa taça o quinto, sexto, sétimo e o oitavo lugar ao fim da primeira fase.

Para terminar na zona de classificação para o torneio o Pato precisará vencer o América para não depender de outros resultados. É que o Boa Esporte, nono, tem a mesma pontuação, mas está atrás nos critérios de desempate (vitórias).

Caso perca ou empate com o Coelho nesta quarta a URT terá que torcer para o Boa Esporte não vencer o Tupynambás, o primeiro rebaixado ao Módulo II.