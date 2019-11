O América tinha a esperança de voltar ao G4 da Série B. Mas a vontade não foi concretizada porque o Coelho não saiu do empate sem gols com a Ponte Preta, neste sábado (2), no Independência.



Com o resultado, o time americano está em quinto lugar com 49 pontos - dois a menos que o Atlético-GO, quarto colocado.

O jogo



Apenas a vitória interessava ao time americano para entrar no grupo de acesso à Série A. Chances para conseguir o objetivo não faltaram. No primeiro tempo, o predomínio foi todo do Coelho.



A oportunidade mais concreta aconteceu aos 20 minutos, em pênalti em cima de Felipe Azevedo. O próprio atacante cobrou, mas Ivan defendeu. O goleiro da Ponte, inclusive, foi o destaque do jogo com grandes defesas.



O segundo tempo foi aberto, com chances para os dois times. Mas a falta de pontaria e a boa partida dos goleiros evitaram que o placar fosse alterado, no Independência.



O América voltará a campo na terça-feira (5), quando enfrentará o Paraná, às 20h30, novamente no Horto. Será um confronto direto, já que o time paranista é o sétimo colocado, com 47 pontos.

AMÉRICA 0 x 0 PONTE PRETA

MOTIVO: 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

LOCAL: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)

ARBITRAGEM: Ramon Abatti Abel, auxiliado por Eli Alves Svidorki e Gizeli Cazaril, todos de Santa Catarina

PÚBLICO: 5.845

RENDA: R$ 26.342,00

CARTÕES AMARELOS: Matheusinho (América); Edilson, Lucas Mineiro e Roger (Ponte Preta)

AMÉRICA

Airton; Diego Ferreira, Lucas Kal, Ricardo Silva e Sávio (Jonatas Belusso); Zé Ricardo, Juninho e Geovane; Matheusinho, Felipe Azevedo (Rafael Bilu) e Júnior Viçosa (Vitão)

Técnico: Felipe Conceição

PONTE PRETA

Ivan; Edilson, Renan Fonseca, Reginaldo e Trevisan; Camilo, Lucas Mineiro, Araos (Bill) e Renato Cajá (Washington); Vico (Marquinhos) e Roger

Técnico: Gilson Kleina