O América anunciou nesta segunda-feira (16) o Banco Semear como novo patrocinador máster para 2020. O contrato inicial de patrocínio vai até o fim de 2020.



O Banco Semear estará presente na parte frontal dos uniformes de jogo e treino da equipe americana, além de outras propriedades.A parceria também prevê diversas ativações voltadas para torcedores do América e clientes do Semear, bem como a convergência entre negócios das duas instituições.



“O Banco Semear é uma empresa consolidada no mercado e que busca sempre evoluir de forma sustentável, assim como o América. Ficamos muito orgulhosos em fazer parte da estratégia do Semear em um momento tão importante para o banco e, certamente, essa parceria será muito benéfica para as duas partes”, destaca Erley Lemos, Diretor de Marketing e Negócios do América.



Além do Banco Semear como patrocínio principal, o Coelho já com outras três parcerias para a próxima temporada: Exclusive Paper, Century Telecom e Premium Saúde.