Insatisfeita com a arbitragem da partida contra o Coritiba, no último sábado (28), no estádio Couto Pereira, a diretoria do América enviou nesta segunda-feira (30) um ofício ao presidente da Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Leonardo Gaciba. O documento foi assinado por Marcus Salum, Presidente do Conselho de Administração, e Paulo Bracks, Diretor de Futebol.



Com auxílio de imagens da transmissão do jogo, o ofício destaca equívocos do árbitro Marcelo de Lima Henrique (CBF/RJ) que, segundo o América, influenciaram na derrota por 2 a 1 para o Coxa.

As principais reclamações estão relacionadas a um pênalti a favor do Coelho, uma interferência do árbitro sobre um atleta americano na origem do primeiro gol do adversário e uma penalidade assinalada, convertida em gol, para o time paranaense.

Com a derrota para o Coritiba, o América caiu para o décimo lugar, com 35 pontos, a três do G4. O próximo compromisso do Coelho será o confronto direto contra o CRB, quinta-feira (3), às 19h15, no Independência.