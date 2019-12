O sonhado acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro não virou realidade. Apesar da frustração de não ter conseguido o objetivo, o América colhe frutos para a próxima temporada e traça um planejamento de manutenção da maior parte do elenco.



Depois de uma arrancada impressionante na Série B, o técnico Felipe renovou o contrato com o Coelho até o fim de 2020. Mas a diretoria americana sabe que continuará sofrendo assédio de outros times para tentar tirar o comandante do clube.



Em relação aos jogadores, boa parte do elenco que disputou a Série B tem contrato com o Coelho para 2020. Do time considerado titular, tem vínculo, pelo menos até dezembro de 2020, o goleiro Airton, o lateral-direito Leandro Silva, os volantes Zé Ricardo e Juninho, o meia Matheusinho e o atacante Felipe Azevedo.



Assim como o técnico Felipe Conceição, também terminaram a Série B valorizados e chamam atenção de times da Série A o volante Juninho, com vínculo até o fim de 2020, e o meia Matheusinho, que tem contrato até dezembro de 2021.



Zaga indefinida



Além de fazer contratações pontuais para o ano que vem, a diretoria do América luta para não perder três zagueiros para o ano que vem. Isso porque os contratos de Lucas Kal, Ricardo Silva e Pedrão terminam em dezembro.



Lucas Kal, de 23 anos, está emprestado pelo São Paulo até o fim do ano e, depois de se destacar na Série B, pode voltar ao Tricolor em 2020. O “zagueiro artilheiro” Ricardo Silva pertence ao Ituano, que tem interesse no retorno do jogador, principalmente, para a disputa do Campeonato Paulista do ano que vem.



Situação semelhante vive Pedrão, que é jogador do Palmeiras. Como no elenco alvierde a concorrência é grande para o defensor de 22 anos, o América tenta a renovação do vínculo para mais uma temporada.

Confira a lista dos jogadores que têm contrato com o Coelho para 2020:



Airton - dezembro/2021

Jori - junho/2023

Leandro Silva - dezembro/2020

João Paulo – dezembro/2020

Juninho - dezembro/2020

Zé Ricardo - dezembro/2022

Flávio – dezembro/2021

Felipe Azevedo - dezembro/2020

Matheusinho - dezembro/2021

Ademir - dezembro/2020

Jonatas Belusso - dezembro/2020

Marcelo Toscano - dezembro/